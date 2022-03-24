7 ilde eğitime kar engeli

Mart ayıyla birlikte bahar beklenirken Türkiye halen bazı bölgelerinde yoğun kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Bu kapsamda bazı illerde okullar kar nedeniyle ertelendi.

Muş

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Bitlis

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Ardahan

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Kar yağışının Göle'de şiddetini artırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden Göle'deki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verdik." dedi.

Erzurum

Erzurum'un 13 ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü. Bu nedenle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Pasinler, Hınıs, Karayazı, Tortum, Çat, Aşkale, Şenkaya, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçelerinde 24 Mart perşembe günü eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçedeki okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars merkez ile Sarıkamış ve Digor ilçelerinde tüm okulların 24 Mart Perşembe günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi, 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği bildirildi. Merkez, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.