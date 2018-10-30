0553 313 94 23
impression

7 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün ordu, emniyet ve eğitim yapılanmasına büyük darbe

Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başladı. Düzenlenen operasyonlarda terör örgütü FET/PDY'nin emniyet, ordu ve eğitim yapılanmalarına büyük darbe vuruldu.

30 Ekim 2018 Salı 14:38
7 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün ordu, emniyet ve eğitim yapılanmasına büyük darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

18 kişi yakalandı 3'ü aranıyor

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

18 kişi yakalandı 3'ü aranıyor

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin aktif görevde bulunduğu bildirildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 20 ilde devam ediyor.

18 kişiye de Bylock gözaltısı

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik  soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:38
  1. Yalova
  2. Bartın
  3. Şanlıurfa
  4. Siirt
  5. Muğla
  6. Kahramanmaraş
  7. Konya
  8. Kocaeli
  9. Kayseri
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Isparta
  13. Erzurum
  14. Adana
  15. fetö operasyonu
  16. FETÖ/PDY
  17. Terörle Mücadele
  18. FETÖ üyeleri
  19. Ankara merkezli operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor
    1. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    2. Kestane pişirmek bir zanaat!
    3. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    5. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    6. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    7. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    8. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    9. 2019 asgari ücret ne olur
    10. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    11. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    12. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    13. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    14. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    15. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    16. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    17. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    18. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    19. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    20. Haftalık 90 bin Pound kazanacak!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?