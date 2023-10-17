7 ilde değişimciler kazandı! Kemal'in koltuğu sallantıda

Buğra Kardan İstanbul

Seçimlerin mağlubu CHP’de kazan kaynıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun koltuk kavgası büyüyor. İl kongrelerinde arbedeler çıkıyor. Tekmeli yumruklu kongrelerde ibre İmamoğlu ile Özgür Özel’e dönüyor. İstanbul’un ardından Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Sinop ve Kastamonu’da İmamoğlu ile Özel’in yanlıları yönetimi alırken Kılıçdaroğlu taraftarlarında üzüntü hakim. Alevi delegelerin oylarıyla 81 ili kendine bağlamaya alışkın olan Kılıçdaroğlu’nun kurultayda ne yapacağı ise merak konusu.

‘Değişim’ hamleleri inandırıcı değil

CHP’de olan bitene ilişkin Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Burada ‘değişim’ adı altında aslında hiç değişmeyen tiplerin bağırtılarını, seslerini duyuyoruz. Bugün ‘değişim getirme’yi iddia eden isimlerin başında Özgür Özel yer alıyor. Özel, 13 yıldır Kılıçdaroğlu’nun kurmay kadrosunda idi. Kılıçdaroğlu gibi Özel de eski ve demode. Kendisi eski olan insan yeniyi nasıl ister. Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alıp yıpranmış birinin ‘değişim’ getireceğine inanılmaz. Bir koltuk değneğinin ‘değişim’ iddiası ciddiye alınmaz. İmamoğlu ile Özel’in adamları İstanbul İl Kongresi’nden galip çıktı. Bu sürpriz olarak değerlendirildi. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’ın kongrenin kazananı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Özgür Çelik’in İl Başkanı olması dengeleri sarstı. Akabinde ‘değişimci’ler 6 ilin daha yönetimini ele geçirdiler ama bu büyük kurultayı almaya yetmez. Kurultayda Kılıçdaroğlu kazanacak gibi görünüyor ama bir sürprizle de karşı karşıya kalmak mümkün.

Yenilginin ortakları

Tabii Kılıçdaroğlu’nun eli zayıflıyor. Vaktiyle yanında duranlar şu anda muhalefet ediyor. Bunlar 14-28 Mayıs hezimetlerinden Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutuyor. Bu hezimetler tek Kılıçdaroğlu’na ait değil. Yenilgilerde İmamoğlu’nun da Özel’in payı var. İmamoğlu da Özel de meydan meydan dolaşmadı mı? ‘İyi olur Allah’tan kötü olur kul’dan anlayışı yanlış. İmamoğlu ve Özel 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgilerin ortaklarındandır.”

Sevigen: Sokağa çıkamamalı

Duayen CHP’li Mehmet Sevigen ise şunları söyledi: “Kemal Bey, koltuğunu korur. Çünkü Erdoğan Toprak İstanbul’da Özgür Çelik’i, Ankara’da Kemal Bey’i destekleyeceğini ifade etti. CHP’yi kendine göre yapılandırdı. Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının büyük bölümünü yanına çekti. Ama çok zayıfladı. Hem seçim yenilgileri hem de CHP’de karşı karşıya kaldığı muameleler onu sıkıntıya soktu. Esasında sokağa çıkamamalı ama çıkıyor. Zira CHP’yi batırıp bitirmiş durumda. İtibarı yerle bir olmuş vaziyette. Genel Başkanlık görevine devam eder ama yerel seçimlerden galip çıkamaz. Ankara’yı bilemiyorum ama HEDEP seçimlere bağımsız girerse İstanbul’da mağlup olur. Burada olay HEDEP’e bağlı. İlerisi için ümit vermiyor. Çünkü örgütün dinamizmini, çalışma gücünü elinden aldı. Küskünler oluşturdu. Emin olun yerel seçimlerde sandığa gitmeyenler olacak. CHP’yi bitirmek için gelmiş besbelli.”

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