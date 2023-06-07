7 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَٓاءَ ظُهُورِكُمْۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَٓاءَكُمُ الَّذٖينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فٖيكُمْ شُرَكٰٓؤُ۬اؕ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız.

Hakkınızda (yaratılışınızda) ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz.



Andolsun, aranız açılmış, (ilah) sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir."

(En'am Suresi, 94) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnkârcıların âhirette, mutlak güç ve hâkimiyet sahibi olan Allah karşısındaki yalnızlık ve çaresizliklerinin anlatıldığı âyete göre onların dünyadaki akraba ve dostları, kendilerini şımartıp azgınlaştıran mal ve mülkler, makam ve mevkiler, Allah’tan başka tapmış oldukları şeyler Allah karşısında onlara zerre kadar fayda sağlamayacak, yardımını umdukları şeyler kaybolup gidecektir.

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 442





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin."



Kaynak: İbni Mâce, Edeb 3; Münavî, Feyzul- Kadir, II/ 90





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