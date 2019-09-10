7 birliğin ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı

İstanbul ihracatçıları, yakaladığı ihracat artış ivmesini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2019’un Ağustos ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 533 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İİB, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 6.5 oranında arttırdı. İİB, 2019’un ilk sekiz ayında ise ihracatında yüzde 3’lük bir artış sağlayarak, toplamda 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yaptı. İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, ”İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak ağustos ayında Türkiye’nin genel ihracat artışının yaklaşık 4 katı bir oranla ihracat artışı yakaladık” dedi. Seven, “İİB olarak, başarılı bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dünyanın dört bir yanındaki fuarlar için düzenlediğimiz Türk milli katılım organizasyonlarımız, alım heyetlerimiz ve UR-Ge faaliyetlerimiz gibi yoğun ihracat gündemimiz ile eylül ayı için de ihracat artışı öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.