7 aylık süreçte %80 oranında değer kazandı

Gümüş tam 7 ayda yatırımcısına yüzde 80 oranında değer kazandırdı. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gümüşün önemli yatırım araçları arasına girdiğini söyledi.

Bu yıla piyasalara 3 lira 50 kuruş olarak giren gümüş, 7 aylık süre zarfında gram 6 lira 30 kuruş olacak şekilde değer kazandı. Gümüş, yatırım araçları arasında altını sollayarak, pandemi döneminin en çok kazandıran araçları arasına girdi.

Gümüş yatırımlarına devam edin

Küçük yatırımcılarına gümüşle ilgilendiğini söyleyen Oğuz Başman, "Bu şekilde yatırım yapanlar da ciddi anlamda bir gelir elde ettiler. Onların da altın ve gümüşe yaptıkları yatırımların karşılığını bulması hem bizi sevindirdi hem de gümüşün altın kadar değerli bir maden olduğunu ortaya koymuş oldu. Yatırımcılar kısa ve uzun vadede yatırımlarına devam edebilir. Hiçbir zaman mahcup olmazlar. Bazı durumlarda bir fiyat ayarlaması yapıyor. Rusya'nın aşıyı bulduğuna yönelik açıklamalarının ardından altın ve gümüşte bir fiyat gerilemesine yol açtı. Ama bunlar gayet normal, beklenen ve zaman zaman yapılan fiyat ayarlamalarıdır. Durup soluklanıp bir maliyet oluşturduktan sonra tekrar aynı hızla yukarı doğru hareketlenme var.” İfadelerini kullandı.

Bu yüksek talep nedeniyle külçe gümüş satışına yönelindi.