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Aktüel

7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarih kokan sokaklar ve tarihi yapılar drone ile havadan görüntülendi.

2020-04-26 09:40:33 -
7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarih kokan sokaklar ve tarihi yapılar drone ile havadan görüntülendi.


Tarihi 7 asır öncesine dayanan Kozan ilçesi, Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de yaşanan salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sessizliğe büründü. Tarihi Anavarza, Kozan Kalesi ve doğal film platosu olan tarihi sokaklar sessizliğe bürünürken, ilçe drone ile görüntülendi. İlk kez korona virüs nedeniyle boş kalan 600 yıllık Hoşkadem Camii de boş avlusu ile bu Ramazan görenleri hüzünlendirdi.

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