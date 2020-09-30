7 Arap ülkesinde yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşamını yitirdi. Bu nedenle 7 Arap ülkesinde yas ilan edildiği bildirildi. Yas ilan eden ülkelerin arasında Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in yer aldığı ifade edildi.

Katar Emiri talimat verdi

Konu ile ilgili Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "sağduyulu ve insaflı büyük bir lideri kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

Katar Emiri, 3 gün süre ile yas ilan edilmesi ve bayrakların yarıya çekilmesi talimatını verdi.

Ürdün'de 40 gün yas

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise yaptığı yazılı açıklamada, Emir Sabah için kraliyet sarayında 40 gün süre ile yas tutulacağını bildirdi.

Ayrıca Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu ve bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin halkının ve davasının büyük abisi" olarak nitelendirdiği Emir Sabah için yas ilan edildiğini bildirdi ve bayrakların yarıya indirildiğini açıkladı. Abbas, yas süresi ile ilgili ise bilgi vermedi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kuveyt Emiri Sabah'ı "ılımlı, sağduyulu ve şövalye ruhlu" olduğunu belirterek, Emirin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Emir Sabah'ın vefatı dolayısı ile ülkede 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Diyab, bayrakların yarıya çekildiğini ve radyo, televizyon programlarının buna göre düzenlendiğini söyledi.

Irak

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Emir Sabah'ın vefatı ile bölgenin, bölgesel güvenliği ve istikrarı desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayan bir adamı kaybettiğini" belirtti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yaptığı açıklamada, cömert bir insan, deneyimi bir politikacı ve dürüst bir akıl hocası olarak tanıdıkları Emir Sabah'ın ölümü ile Irak'ın bir destekçisini kaybettiğini bildirdi.

Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Emir Sabah'ın "eşsiz bir lider" olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami de gönderdiği telgraf ile Arap ve İslam aleminin büyük kaybı için taziyelerini sundu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah'ın Yemen'de uzun senelerdir süren savaşı söndürmeye istekli olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de Emir Sabah'ın "başarı ve bağışlar ile dolu bir hayat yolculuğunun ardından göçtüğünü" söyledi.

Mısır

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci, gaspçı Sisi, "Arap ve İslam aleminin, en değerli adamlarından birini kaybettiğini" söyledi ve ülkede 3 gün süre ile yas ilan etti.

BAE ve Bahreyn

Bu arada terör devleti İsrail ile yaptıkları anlaşma ile büyük tepki toplayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de Kuveyt Emiri Sabah için yas ilan ettiklerini ve bayrakları yarıya indirdikleri yönünde açıklamada bulundu.

Ne olmuştu?

91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, 83 yaşında olan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurmuştu.