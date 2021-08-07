7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…