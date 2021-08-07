7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…
Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…
Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…
Çeyrek altın Alış 781,17 Satış 798,74
Gram altın Alış 488,43 Satış 490,06
Yarım altın Alış 1.557,47 Satış 1.597,49
Cumhuriyet Alış 3.124,70 Satış 3.185,20