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Ekonomi 7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…
Ekonomi

7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-08-07 23:38:00 -
7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

7 Ağustos fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

Çeyrek altın       Alış   781,17     Satış   798,74

Gram altın       Alış    488,43       Satış    490,06

Yarım altın    Alış      1.557,47     Satış  1.597,49

Cumhuriyet    Alış    3.124,70      Satış     3.185,20

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