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Ekonomi 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacak
Ekonomi

7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 15:08:00 -
7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Geçici 8 inci maddesi uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile naklen 7 (yedi) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30.11.2022 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 20 Şubat 2023 saat 10:00 – 24 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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