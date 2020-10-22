6’ncı varlık barışı geliyor
Yurt dışında bulunan paraları, altınları ve menkul kıymetleri Türkiye ekonomisine kazandırmayı amaçlayan ‘Varlık Barışı 6’ncı kez yolda.
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma başvuran gerçek ve tüzel kişiler, varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecekler. Paralarını, altınlarını ve menkul kıymetlerini yurt dışında bulunan bankalardan kullandıkları kredileri 30 Haziran 2021’e kadar kapatmak için kullanabilecekler. Vergi Usul Kanunu gereği defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecekler