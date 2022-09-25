6'lı masayla ilgili bomba iddia! Liderlerden 3'ü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına ikinci çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiası kuvvetlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için “Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım" sözleri ve altılı masada yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım" açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi.

Akşener'in jesti

15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiği 2018 seçimlerini hatırlatan yorumcular, “Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi olmasa İYİ Parti bugün parlamentoda yoktu. Akşener bu jesti unutmadı'' dediler.

Altılı masanın ilk toplantısında gündem Kılıçdaroğlu mu olacak?

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Ankara kulislerinde, bu gelişmeler üzerine, “Artık kesinleşti, Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı adayıdır. 6'lı masanın 2 Ekim toplantısı ortak adayın CHP lideri olduğu gündemiyle başlayacak'' yorumu yapıldı.

Karamollaoğlu tamam, Babacan ve Davutoğlu masanın ortak adayına destek çıkacak

Saadet Partisi Genel Başkanı lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğu'nun adaylığına bir itirazının bulunmadığı, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın da masadan çıkacak ortak adaya destek verecekleri belirtiliyor.