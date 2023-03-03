6'lı masayı dağıtan Akşener'e Leman dergisinden 'testereli' saldırı!
Leman dergisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altı masadan ayrılışını testereyle karikatürize etti.
LeMan dergisi, Millet İttifakı’ndan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i elinde testereyle karikatürize etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor.
'Testere Meral' yorumları yapıldı
LeMan, 5 partiye karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak Altılı Masa’dan çekildiğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili bir karikatür yayınladı.
LeMan'ın sosyal medya hesabından, Altılı Masa'dan ayrılan Akşener'in elindeki elektrikli testere ile tasvir edilerek yapılan çizim, "Testere Meral" yorumuyla paylaşıldı.