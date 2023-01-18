'6'lı masaya dilekçe yazacağım' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masaya gönderme yaparak "Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’ diyebilirim mesela" dedi.

Özcan, Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevaplayarak, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye’yi niye yönetemeyeyim?"

Kendisine güvenen bir insan olduğunu, girdiği son 5 seçimin hepsini kazandığını ifade eden Özcan, "Bazen 'başarı öyküsü' diyor ya Genel Başkanımız, başarı öyküsüyse bu bende var. Devlet tecrübesi ise 8 yıl milletvekilliği yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken, Türkiye’nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş insanlardan biriydim, yüksek lisansımı yapmışım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim, siyasi deneyimim onlardan az değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim, yani ben niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesini yönetiyorsam, alıp buraya getirdiysem Türkiye’yi niye yönetemeyeyim?

"Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı"

Bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Mansur Bey çok severim, çok bilgili bir adam, çok iyi yönetir ama soruyorum Mansur Bey'in bana göre fazlalığı nedir? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu, o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım. Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Bizim 10 sene önce bulunduğumuz görevlerdeydi. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ama çok başarılı bir insan" dedi.

"6'lı masaya bir dilekçe yazacağım"

"6'lı masanın cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna Özcan, "Bilmiyorum. Ama, 'sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız' demişlerdi. Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu" diye cevap verdi.

"6’lı masaya mı başvuracaksınız?" soruna da Özcan, "'Biz belirleyeceğiz' diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı" dedi. Çetinkaya'nın "Belki başka bir aday da çıkmaz" demesi üzerine Özcan, "Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım" ifadesini kullandı.