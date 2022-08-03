6’lı masaya bir bomba daha bıraktı! Nagehan'dan Abdullah Gül iddiası

Gazeteci Nagehan Alçı bugün kaleme aldığı yazısında sürekli seçim çağrısı yapmasına rağmen bir türlü aday açıklayamayan 6'lı masaya adeta bir bomba bıraktı. Bilindiği üzere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her seçim öncesi muhalefetin adayı olacak şeklinde iddialarla gündeme geliyor. Nagehan Alçı'da bugün bu iddiayı tekrar gündeme taşıdı.

Gül hala kendisini düşünüyor iddiası

Nagehan Alçı bugünkü yazısında "Ben Gül’ün kafasında 6’lı masanın ortak adayı olarak hala kendini tasavvur ettiğini düşünüyorum. Kanaatimce hala bunu istiyor bence." dedi. Alçı'nın bu sözlerinin 6'lı masada geniş yankı bulacağı ve halihazırda aday çıkarmayı beceremeyen ve herkesin derinden adaylık açıklamaları yaptığı bu dönemde masayı daha da karıştıracağı belirtiliyor.