6’lı masaya almadılar ama hala utanma yok! Mansur Yavaş Hüseyin Baş'ın kapısında
Hizmetsizlik sebebiyle seçime hazırlıksız yakalanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın kapısına gidiyor.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 6'lı masaya girmeyi isteyen ancak kabul edilmeyen Hüseyin Baş'ın partisi BTP'den, dikkat çeken bir açıklama geldi.
Mansur Yavaş'ın yerel seçim desteği için, masaya almadıkları Baş'ın kapısına gideceği öğrenildi.
Hüseyin Baş, Mansur Yavaş'ı BTP Genel Merkezi'nde kabul edecek. Görüşme 31 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.
BTP’den yapılan açıklamada, “Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın (31 Ocak 2024/Çarşamba) saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la BTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecektir.” denildi.