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Siyaset 6'lı masanın hayal ettiği Türkiye! Davutoğlu'nun yeni skandal açıklamalarına AK Parti'den tepki
Siyaset

6'lı masanın hayal ettiği Türkiye! Davutoğlu'nun yeni skandal açıklamalarına AK Parti'den tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masada her partinin oy oranına göre bakanlık alacağı sözlerine AK Partili Hamza Dağ, "Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 22:27:00 -
6'lı masanın hayal ettiği Türkiye! Davutoğlu'nun yeni skandal açıklamalarına AK Parti'den tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, 6'lı masada her partinin oy oranına göre bakanlığı olacak sözlerine AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk canlı yayınında, 6'lı masaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 6'lı masada her partinin oy oranına göre bakanlık alacağını söyledi.

"Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak"

Davutoğlu, "Bizim açıklamamızı 5 Ocak'ta dikkatli okuyanlar fark etmiştir. Milletimiz müsterih olsun. O masa hem iyi işleyecek hem de ülkeyi pürüzsüz yönetecek. Orada dedik ki, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile milletvekili adaylıkları birlikte değerlendirilecek'. Biz topluca 360'ı çıkarmak için en optimum seçim algoritmasını kuracağız. Şimdi bu ne demektir? Bütün gücümüzle Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. 6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak." ifadelerini kullandı.

"6'lı dar zihniyetin hiçbir katma değerinin olmadığının itirafıdır"

Davutoğlu'nun açıklamasına AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız? Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır."

 

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