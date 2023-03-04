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Siyaset 6'lı Masa'nın dağılması dünya gündeminde: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı
Siyaset

6'lı Masa'nın dağılması dünya gündeminde: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıtması dünya basınında geniş yankı buldu Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı çıktığını ifade ederken, Alman medyası Akşener'in hamlesiyle muhalefetin intihar ettiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 15:46:00 -
6'lı Masa'nın dağılması dünya gündeminde: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı sert açıklama Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar bugün de gazeteler Türkiye muhalefetindeki krizini sayfalarına taşıdı.

Alman basını: Muhalefet intihar etti

Alman gazeteleri Meral Akşener'in açıklamalarına yer verdikleri haberlerinde 'Erdoğan yeniden kazanacak mı?' sorusunu sordular.

Deutsche Welle konuya ilişkin haberinde 'Türkiye Mayıs ayında seçime hazırlanıyor, ancak muhalefet ittifakı görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak bir aday üzerinde anlaşamıyor. İYİ Parti lideri Akşener, Türk seçmenin sandık başına gitmesinden sadece haftalar önce ittifaktan ayrıldı' ifadelerine yer verdi.

Zeit Online haberinde 'Türkiye muhalefeti seçime bir kaç hafta kala çöktü' başlığını kullanırken, Berlin merkezli Die Tageszeitung yerel gazetesi 'Muhalefet kendi kalesine gol attı' başlığını kullandı.

Tagesspiegel 'Muhalefet intihar etti' başlıklı haberinde "Erdoğan muhalifleri derinden bölünmüş durumda ve herhangi bir aday üzerinde anlaşamıyorlar. Bu da ittifakın dağılması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
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Financial Times: Akşener'in açıklaması CHP için isyan çağrısı

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'deki muhalefetin çatırdağını belirttiği haberinde siyasi danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli'nin görüşlerine yer verdi ve Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısı olduğunu yazdı.

France 24, 'Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı aday konusunda bölündü' başlıklı haberinde siyasi risk danışmanı Anthony Skinner'in ifadelerine yer verdi ve "Aksener'in Kılıçdaroğlu'nu reddetmesi, siyasi muhalefetin seçim umutlarına ciddi bir darbe vuruyor. Akşener seçimi Erdoğan'a hediye etti" diye yazdı.

Yunan medyası: Erdoğan haklı çıktı

Dün olduğu gibi bugün de Akşener'in açıklamalarını sayfalarına taşıyan Yunan gazeteleri 'Türk muhalefeti krizde' derken Protothema '6'lı masanın dağılması Erdoğan'a bir Seçim hediyesi' başlığını kullandı.

Ethnos gazetesi Türk siyasetinde hızlı gelişmelerin yaşandığını belirttiği haberinde Akşener'in muhalefet bloğundan çekildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını yazdı.

Muhalefetin dağıldığını ve önümüzdeki bir kaç günün Türkiye seçimlerini belirleyeceğini yazan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "eninde sonunda dağılacaklar" sözü ile haklı çıktığını yazdı.

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