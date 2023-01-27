6'lı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li Özgür Özel tarih verip duyurdu

6'lı Masa 11'inci toplantısını dün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Dünkü toplantı sonrası açıklanan ortak bildiride aday açıklanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkıldı. Bildiride "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

6'lı masa 12'nci toplantısını ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.

Özgür Özel 13 Şubat'ı işaret etti

Herkes 6'lı masanın adayını merak ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adayının belirleneceği tarihle ilgili konuşan Özel, 13 Şubat'ı işaret etti.

"13 Şubat'ta adayın belirlenmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı adayının ismini aynı gün açıklanıp açıklanmayacağının liderlerin tercihi olduğunun altını çizen Özel, "Adayın kamuoyuna tanıtım toplantısı şu tarihte olacak mı derler o konuda ben bir şey söylemiyim. Ama metinden de anlaşıldığı gibi partilerin yapmış olduğu şu ana kadarki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi artık adayın belirleme yönteminin de üzerinde uzlaşıldığı ve 13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 lider metnin altına imza atacak"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada geçiş yol haritasıyla ilgili bir çalışma yapılıyordu uzun süredir. O da tamamlandı ve onun üzerinden de bir mutabakat var. Aday belirlenirken de onun ne şekilde ilan edileceği ve takip edileceği ile ilgili bir belirlilik ortaya çıkacak. 30 Ocak'ta Ortak Politikalar Mutabakat metni toplantısı yapılacak ve orada aslında Türkiye'nin bütün sorunlarının 6 partinin çözümü noktasında nasıl ortaklaştıklarını 9 başlık ve 75 alt başlıkta pazartesi günü hep birlikte Congresium toplantı salonunda yapılan bir lansmanla ilan edeceğiz. Orada da altı lider bulunacaklar. Yine altı lider bu metnin altına imza atacak. Ancak adayın belli olacağı 13 Şubat'ta adayın ağzından geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceğini öğreneceğiz.

"Yol haritasını adayın ağzından duyacağız"

Gerçek demokrasi görüntüsünü yaşamak ve yaşatmak için taahhütlerde bulunacaksa bunların adayının ağzından olması önemli çünkü burada şöyle bir şey var. Daha aday çıkmadan elini kolunu mu bağlayacaklar? Öyle bir şey yok. Adayın ağzından duyarsınız ve adayın nasıl bir büyük mutabakatın gücünü arkasını aldığını ve nasıl bir özgüveni olduğunu ve ülkenin içinde bulunduğu açmazlardan Türkiye'yi çıkarırken nasıl bir yol haritasını benimsediğini ve taahhüt ettiğini adayın ağzından duyacağız."

"Hepimizin içine sinecek bir aday geliyor"

Seçilecek adayın hepimizi heyecanlandıracağını belirten Özel, "Adayında telaffuz edilen isim ve yetkilerinde kamuoyu hiç bir hayal kırıklığı değil büyük bir umut yaratacağını söylüyorum. Hepimizin içine sinecek bir aday geliyor" dedi.