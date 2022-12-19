6'lı masada ortalığı ayağa kaldıracak bomba gelişme! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan İmamoğlu-Akşener darbesinin başarı umudunun çok düşük olduğunu belirten Kurtuluş Tayiz, "Ortada kucaklaşıp sevinecek, havalara uçulacak bir durum yok. Akşener-İmamoğlu kliği, altılı masadaki birlik görüntüsüne büyük bir darbe vurdu. Bu yüzden seçimlere "çoklu aday" ile girme ihtimali belirdi. Ya İmamoğlu aday olmayacak ya da çoklu adayla seçime girecekler. Bunun sonucunu da tahmin etmek o kadar zor olmasa gerek!" dedi.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Deniz Baykal'ın genel başkanlık koltuğundan indirilerek partisinden tasfiye edilmesi hatırlardadır. Gücü, genel başkandan alan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete liderlik ederek Deniz Baykal ve ekibini partiden tasfiye etti. Bugün de sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nda sanki. Gücü, Kemal Bey'den alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığını elde ederek Kılıçdaroğlu'nun tasfiye etmenin eşiğinde duruyor.

CHP'de işler genellikle böyle dönüyor. Liderin yanına yerleştirdikleri adamlarla partinin genel başkanlık makamını ve yönetim kurullarını kontrol ediyorlar. Genel başkanın kim olacağına, ne zaman gelip ne zaman gideceğine bu gruplar karar veriyor.

Kemal Bey de yurtdışına çıktığı bir anda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortak darbesiyle karşı karşıya kaldı ve liderlik koltuğu tehlikeye girdi.

Kılıçdaroğlu'nun Berlin'den özel jetle dönmesi, koltuğuna sahip çıkma kararlılığında olduğunu gösteriyor. Sürecin inisiyatifini kaybetmemek için program üzerine program yapıyor. Partisindeki ve 6'lı masadaki kontrolünü kaybetmek istemiyor.

Muharrem İnce örneğinde görüldüğü gibi Kemal Bey koltuğunu koruma konusunda çetin ceviz biri. Sonuna kadar mücadele eder. Genel başkanlık koltuğuna kim talip olursa onu etkisizleştirip partiden gönderir.

Ekrem İmamoğlu'yla girdiği cumhurbaşkanlığı yarışını kolay kolay bırakmaz. İmamoğlu'nu adaylık sürecinin dışına itmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Buradaki soru, bunu başarabilecek mi?

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ortak bir hamle yaparak, adaylık yarışında Kılıçdaroğlu'nun bir adım önüne geçmeyi başardılar.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun içeriden vurulup vurulmayacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu da hep şu soruyu tekrarlamadı mı: Partim benimle mi, değil mi?

Parti içinde, yönetim kademesinde otorite ve etkinliği güçlüyse İmamoğlu ve Akşener darbesini savuşturabilir. Değilse, geri çekilmek zorunda kalır ve İmamoğlu 6'lı masanın adayı olarak seçilir.

Ne var ki İmamoğlu-Akşener darbesinin başarı umudu da çok zayıf. Öncelikle CHP'de büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtılar. CHP tabanı da Akşener-İmamoğlu darbesini hoş karşılayacak değil.

HDP de Akşener'in yönettiği adaylık sürecinde kendisine o masada yer bulamayacağını biliyor. İmamoğlu'nun adaylığını destekleseler dahi, Akşener faktörü nedeniyle tabanda karşılığı olmaz.

Yani kısacası ortada kucaklaşıp sevinecek, havalara uçulacak bir durum yok. Akşener-İmamoğlu kliği, altılı masadaki birlik görüntüsüne büyük bir darbe vurdu. Bu yüzden seçimlere "çoklu aday" ile girme ihtimali belirdi. Ya İmamoğlu aday olmayacak ya da çoklu adayla seçime girecekler. Bunun sonucunu da tahmin etmek o kadar zor olmasa gerek!"