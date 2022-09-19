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Siyaset 6'lı masada neler oluyor? Cumhurbaşkanı adayını ilan ettiler
Siyaset

6'lı masada neler oluyor? Cumhurbaşkanı adayını ilan ettiler

6'lı masada aday krizi yaşanırken masanın ortaklarından olan Gelecek Partisi'nden flaş bir çıkış geldi. Gelecek Partisi 2023 seçimlerinde adaylarının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:51:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde miting düzenledi. Birkaç bin vatandaşın iştirak ettiği etkinliğe coşku katmak isteyen partililer meydana "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, yine alırsın! Adayımız Ahmet Davutoğlu" yazılı pankart astı.

"Adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur"

İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' şarkısının seslendirildiği sırada kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

6'lı masada kriz derinleşir mi?

Altılı Masa'nın paydaşlarından biri olan Davutoğlu'nun adaylığını ilan etmeden önce masadaki ortaklarını haberdar edip etmediği bilinmiyor. Sultanbeyli'de ilan edilen cumhurbaşkanlığı adaylığının Altılı Masa'da zaten var olan krizleri daha da derinleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

 

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