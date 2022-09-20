6’lı masada HDP ile yeni pazarlık! Önce bakanlık şimdi de...
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışının ittifakta oluşturduğu kriz derinleşerek büyüyor. İYİ Partili isimlerden gelen "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ve "Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" tepkileri karşısında geri adım atmayan Tekin, "Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP’nin kurumsal Genel Başkanı’dır." demişti. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık çıkışı gündemdeki yerini korurken, 6’lı masada milletvekili aday listeleriyle ilgili de sıkı pazarlıklar söz konusu...
Muhalefette pazarlıkların biri bitmeden diğeri başlıyor. Kapalı kapılar ardında, koltuk hesapları yapılıyor.
“HDP’YE BAKANLIK VERİLEBİLİR”
CHP’li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, “Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.” ifadelerini kullandı.
6’LI MASADA BAKANLIK PAZARLIĞININ ARDINDAN MİLLETVEKİLİ PAZARLIĞI
Muhalefette pazarlıkların biri bitmeden diğeri başlıyor. Kapalı kapılar ardında, koltuk hesapları yapılıyor. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık çıkışı gündemdeki yerini korurken, 6’lı masada milletvekili aday listeleriyle ilgili de sıkı pazarlıklar söz konusu… Kurmaylar düzeyinde yapılan görüşmelerde her il için ayrı strateji planlanıyor
40 İLDE ‘ORTAK LİSTE’ ÖNERİSİ
Pazarlıklar sürerken Kılıçdaroğlu’dan da 6’lı masaya ortak liste önerisi geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, ’41 ilde bağımsız yani kendi partisi altında girenlerin, geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. Bu konuda bir çalışma yaptık.Hangi illerde ortak liste çıkarırsak hangi illerde bağımsız hangi illerde ortak listeyle girersek daha başarılı oluruz diye simülasyonlar yaptık. Kazancımız kaybımız ne olur? diye bu çalışmalar sürdürüyoruz. Tabii bir de HDP gerçeği var’ ifadelerine yer verdi.