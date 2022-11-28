6'lı masa ile ilgili gündemi sarsacak iddia! "Haber kaynaklarıma güveniyorum" deyip bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün 9. toplantısını yapacak olan "altılı masa" ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. 6’lı masanın ikiye bölündüğüne değinen Selvi, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"6’lı masa bugün dokuzuncu toplantısını yapacak.

Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler.

6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa önerisini açıklayacaklar.

6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak.

Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis haberciliği böyle bir şeydir.

Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın görünmeyen bir tarafı da kalmadı.

CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki mücadele giderek sertleşiyor.

DÖRT ARTI İKİ

Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda.

Tablo şöyle:

Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu birlikte hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu beraberler.

Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye ve milletvekili listelerine sıra gelince ittifak içinde yeni ittifaklar oluşabilir.

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN

Hep “Cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyecekler?” diye soruluyor. Ama 6’lı masanın bu konuda belirlenmiş bir takvimi var. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesini beklemek gerekiyor. Seçim takviminin ilan edildiği hafta 6 lider ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere toplanacak. Eğer orada uzlaşmaya varırlarsa 1 hafta sonra milletvekili listeleri için yeniden bir araya gelecekler. 6’lı masanın zorlu sınavı o zaman başlayacak. Bu tarihin ocak ya da şubat olması bekleniyor.

AKŞENER HEDEFTE

Kılıçdaroğlu, CHP’de Akşener hakkında değerlendirme yapılmasını yasakladı. Ama CHP’de şu sıralarda hedefte Akşener ve İYİ Parti var. Öyle ki Erdoğan’dan çok Akşener, AK Parti’den çok İYİ Parti eleştiriliyor.

Bunu sadece Yavuz Ağıralioğlu ile Engin Altay arasında yaşanan “kulak çekme” polemiği için söylemiyorum.

Peki Akşener hangi noktalardan eleştiriliyor?

CHP’DE AKŞENER RAHATSIZLIĞI

CHP’de bir Akşener rahatsızlığı var, bir de Akşener kaygısı yaşanıyor.

Akşener’den hangi konularda rahatsızlık duyuyorlar?

1- Akşener, “Başbakanlığa talibim” diyerek kendisini cumhurbaşkanlığı tartışmalarının dışına çekti. Ama “Cumhurbaşkanı adayını ben belirleyeceğim” diyor.

2- Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Şu ana kadar “Kılıçdaroğlu olur” demedi. Tam aksine “Kazanacak aday” diyor. Kılıçdaroğlu’nu kazanamayacak aday profiline mahkûm ediyor.

3- Cumhurbaşkanı adaylığına ismi geçen CHP’li iki belediye başkanını sürekli gündemde tutuyor. Bir müddet Ekrem İmamoğlu’na destek veriyor, bir dönem Mansur Yavaş’ı öne çıkarıyor.

4- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için CHP’li iki belediye başkanını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu olmaz diyor ama CHP’nin adayını da kendisi belirlemek istiyor. Böylece CHP’nin içini karıştırıyor.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

1- 6’lı masanın bugün yapacağı toplantı öncesinde Ekrem İmamoğlu ekibi “Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek” söylentisini yaydı. Ama doğru değil. Kılıçdaroğlu aday.

2- CHP’den Kılıçdaroğlu dışında bir isim cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmeyecek. CHP’den 6’lı masaya tek isim gidecek.

3- Kılıçdaroğlu, Amerika seyahati ve kayıp 8 saat ile “Hamburger yedik” şeklindeki açıklaması ile, İngiltere gezisi ve başörtüsü konusundaki çıkışı ile ortak cumhurbaşkanı adaylığını riske soktu.

İMAMOĞLU NE YAPIYOR?

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı yanlış hamlelerle şansını zora sokması ve ABD, İngiltere ve Almanya’nın Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı konusundaki tutumu Ekrem İmamoğlu’nu harekete geçirdi.

1- Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için gemileri yakmak üzere. İstanbul’da Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun kardeşinin otelini karargâh olarak kullandığı söyleniyor.

2- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde sürpriz çıkışlar yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

3- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına rağmen CHP’de bu aşamada 4 cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkmış durumda. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Lütfü Savaş.

CHP BÖLÜNÜR

Bir yandan Akşener’in vetosu, diğer yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın çabaları nedeniyle Kılıçdaroğlu zor bir dönemden geçiyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı destekleyenler Kılıçdaroğlu’nun son anda adaylıktan vazgeçeceğini savunuyorlar. Ama Kılıçdaroğlu cephesinde tablo hiç de öyle gözükmüyor.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı. Ortak aday olmazsa ilk turda CHP’nin adayı olarak girmeyi planlıyor. “Kılıçdaroğlu, adaylığını neredeyse ilan ettikten sonra geri çekilirse o zaman CHP’de bölünmeler yaşanır. Kılıçdaroğlu bu takdirde CHP Genel Başkanlığı koltuğunu da kaybeder” yorumları yapılıyor."