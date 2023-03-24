6'lı masa için ABD'den gelen yeni Kemal Derviş! FETÖ'ye 'Gülen Cemaati' diyor

ABD'de akademisyenliği aniden bırakıp 1,5 yıl önce İYİ Parti saflarına katılan Prof. Dr. Bilge Yılmaz 'ekonominin dümenine geçeceği' iddiasıyla Türkiye'ye geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz'a dair 'lansman' önceki gün Amerikan yayın organı Bloomberg'de yayınlandı. ABD medyası, seçimi Altılı Masa'nın kazanması durumunda Türk ekonomi yönetiminin Yılmaz'a teslim edileceğini ileri sürdü.

CHP'nin PKK uzantısı HDP ile eyalet pazarlığı yaptığı süreçte Bilge Yılmaz isminin gündeme getirilmesi "İYİ Parti'ye sus payı" olarak yorumlanıyor.

İddiaya göre Türkiye'de muhalefeti dizayn etmek isteyen odaklar, İYİ Parti'nin HDP'ye tepki olarak Altılı Masa'dan kopmasını önlemek için, ekonomi yönetiminin bu partiye verileceğini vâdediyor.

Jeremy Rifkin sonrası 'yeni Kemal Derviş' olarak görülen Bilge Yılmaz'ın Altılı Masa'nın ekonomi politikalarına yön verdiği iddia edilen Ali Babacan'a meydan okuması da dikkatlerden kaçmadı.

Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda Prof. Yılmaz, "Ali Babacan'la aranızda çekişme olur mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ali Bey benim muhatabım değil. Zaten çok farklı geçmişimiz ve hayat tecrübemiz var. Tabii Ali Bey'in partisinde görüştüğüm ve çok beğendiğim insanlar da var. Ama bizim Ali Bey ile öyle bir pazarlığımız mevzu bahis zaten değil. Ben bu takımı kurmak için bir inisiyatif kullanıyorum. Ali Bey de kurmuş olabilir ama bana öyle bir şey söylemedi."

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Hükümetin atamalarda liyakati değil sadakati önemsediğini iddia ederek geçmişte 'belli dinî grupların devlette kadrolaştığını' söyleyen Bilge Yılmaz'a muhabir Cansu Çamlıbel "Gülen cemaatini kastediyorsunuz" dedi. Yılmaz ise buna "Sadece Gülen cemaatini değil" şeklinde karşılık verdi. Hem Çamlıbel hem de Yılmaz'ın, Türkiye yakın tarihinin en büyük cinayet ve istihbarat şebekesi hakkında FETÖ ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

İYİ Parti'nin Altılı Masa'daki ortağı CHP ile DEVA Partisi'nin KHK adı altındaki FETÖ'cüleri yeniden devlet kurumlarına sokma vaadinden de bahsetmeyen Prof. Yılmaz, ekonomi yönetimini ele aldığı takdirde 'liyakatli insanların göreve geleceğini' ileri sürdü.

'Ekonomist' Bilge Yılmaz aynı zamanda Amerikan Neocon John Bolton'la aynı iddiayı dillendirerek 14 Mayıs seçimlerinde hükümetin hile yapacağını ileri sürdü. Depremde hayatını kaybeden insanların yerine sahte oy kullanılabileceğini savunan Yılmaz, oyların yüzde 2-3 oranında tıraşlanabileceğinden bahsetti.

HDP'nin kapatılması halinde Doğu ve Güneydoğu'da sandık güvenliğinin tehlikeye gireceğini de ileri süren Yılmaz, skandal ifadelerine şöyle devam etti: "Ellerinde devletin gücü var. O yüzden de bizim onlardan daha fazla çalışmamız lazım. Bu iş ciddiyetle yapılırsa yüzde 2-3'lük bir tıraş yapılamaz. Ama boş bulunur, rehavete düşerseniz bir anda farklı bir senaryo ile karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şeye şaşırmamız lazım. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmamız lazım."