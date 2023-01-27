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Siyaset 6'lı Masa CHP yandaşı Sözcü'yü bile isyan ettirdi: Attıkları manşet olay oldu
Siyaset

6'lı Masa CHP yandaşı Sözcü'yü bile isyan ettirdi: Attıkları manşet olay oldu

6'lı Masa'nın dün 9 saat süren ancak yine aday belirlenemeyen toplantısının ardından CHP yandaşı Sözcü, 6'lı Masa'yı ti'ye aldı. Gazete bugün "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşetiyle çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 19:13:00 -
6'lı Masa CHP yandaşı Sözcü'yü bile isyan ettirdi: Attıkları manşet olay oldu

Seçimlere birkaç ay kalmışken toplantılarına devam eden altılı masa dün 11. kez bir araya geldi. Artık muhalefet destekçileri tarafından bile eleştirilerin hedefi olan altılı masadan yine sonuç çıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün saat 12.00'de İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi.

Yine sonuç çıkmadı

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda herkesin merak ettiği aday konusunda yine uzlaşı sağlanamadı. 9 saat süren toplantı sonrası bir bildiri yayınlamakla kalan altılı masa yine adayının ismini açıklayamadı.

Sözcü 6'lı Masa'yı ti'ye aldı

Toplantıdan bir sonuç çıkmamasının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'nin bile sabrı taştı. CHP'ye yakın Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde altılı masayla dalga geçti. 11 kez toplanan ancak bir türlü aday çıkaramayan altılı masayı tiye alan Sözcü, "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" başlığını atarak, "11. defa toplanan 6'lı masadan beklenen karar çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Sözcü, haberin girişinde ise "Umudunu altılı masaya bağlayan milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanı adayının artık belirlenip açıklanmasını ve gerginliğin bitmesini istiyor" dedi.

 

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