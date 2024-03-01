6G’de hedef 2030: Ankara’da fabrika kuruluyor

ULAK Haberleşme AŞ, İspanya’nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC 2024) son dönemde geliştirdiği milli teknoloji çözümlerini tanıttı.

50’nin üzerinde patent başvurusu

ULAK Haberleşme AŞ AR-GE Müdürü Erdem Demircioğlu, şirketin LTE ve 5G alanlarında ürünleşme üzerine çalışırken dünya ile eş zamanlı olarak 6G teknolojilerine hazırlandığını söyledi.

6G teknolojilerine yönelik olarak tüm dünyanın patent ve temel teknoloji geliştirmek üzere çalışmalar yaptığını dile getiren Demircioğlu, etkinlikte de ULAK ile rekabet içinde olan ya da benzer firmaların aynı konuları çalıştıklarını gördüklerini ifade etti.

ULAK bünyesinde 6G’ye yönelik olarak temel teknolojiler üzerine fikir geliştirdiklerini, teknoloji ürettiklerini ve bunları patentlediklerini belirten Demircioğlu, geçen yıl 50’nin üzerinde patent başvurusu yaptıklarını, bunlardan ilgili süreçleri tamamlananların patent belgeleri aldıklarını bildirdi.

İyi bir ekosistem oluşturuldu

Yetkin ekiple iyi bir ekosistem oluşturduklarını düşündüklerini, bunun Türkiye’de ilk olduğunu ifade eden Demircioğlu, bu çalışmayı ileriki nesil AR-GE faaliyetlerinde de sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bu çabaların en önemli ayaklarından birini oluşturarak Ankara’da 6G ve ötesi teknolojiler için öncül AR-GE laboratuvarı kurmak istediklerini bildiren Demircioğlu, şöyle konuştu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıl içerisinde faaliyette

“Bu laboratuvar için TÜBİTAK ve başka fonlara başvuru yaptık, ön onaylarımızı aldık. 2024 yılı içerisinde bu laboratuvarı Ankara’da faaliyete geçireceğiz. Bu laboratuvar ürünlerimizin ortaya çıkmasına, gelişimine de katkı verecek. Örneğin İHA pod, karasal olmayan ağ teknolojilerine yönelik bir ürün. Bu laboratuvar bünyesinde İHA’lar, “HAPS” dediğimiz yüksek irtifa hava platformları ya da uydu teknolojilerine yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. 6G’de hedef 2030. Bunun için 2026-2027’de standartlaşma çalışmalarının başlaması planlanıyor. ULAK olarak hedefimiz bu standartlaşma çalışmaları başladığında 400’den fazla patentle bu çalışmalara dahil olabilmek. Türkiye’de ilk kez yapılan bu çalışma ile 6G teknolojilerinin fikri mülkiyet hakları ülkemizde kalacak şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır.”