69 yıllık devasa çam bulundu! Keşif sonrası el konuldu: 16 yıl önce... Büyük bir keşfe imza atıldı!

69 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Bundan 69 yıl önce yani 1955 yılında Türk bilim insanı Prof. Dr. Faik Yaltırık tarafından ilk kez keşfedilen Şeneriana çamı, Çokköy ve Aksu köyleri yakınlarında yer alıyor.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Domaniç'te yetişen ve dünyada başka bir örneği olmadığı öne sürülen "Şeneriana" çamı, 2008 yılında Domaniç Orman İşletmesi tarafından 28 hektarlık alanda korunuyor. Dikenli tellerle çevrilen koruma alanı, doğal yayılmasına imkan tanıyor ve yeni filizlerle çoğalmaya devam ediyor.

İnce dalları nedeniyle ekonomik değeri bulunmayan bu çam türü, 4-5 yılda az sayıda tohum veriyor. Devasa küreye benzer, oval ve yuvarlak bir gövde yapısına sahip olan Şeneriana çamı, çok gövdeli olarak yetişiyor. Fırçamsı ve rozet şeklinde, koyu yeşil ibreleri park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmaya uygunluk gösteriyor.



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BİYOLOJİK HİKAYESİ

Şeneriana çamının biyolojik sırları hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bilim insanları, bu kadar özel bir yapının neden oluştuğunu araştırmaya devam ediyor.

EŞSİZ HARİKAYI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Domaniç'e özgü bu eşsiz doğa harikası, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bölgeyi ziyaret edenler, bu nadide çam türünü doğal ortamında görme şansı yakalıyor.