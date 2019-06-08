69 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu

Niğde'de, köy yolundaki tarlada erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hançerli köyü yolunun 8. kilometresinde tarlada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otopsi için hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen ekipler, Kemal Özkaya (69) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Ceset, kesin ölüm nedeninin saptanması için otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.