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69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil ediyor.

Açıklamada, Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı'nın dün yapıldığı ve başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa futbolunun gündemindeki konuların değerlendirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
  1. 69. Olağan Kongre
  2. FIFA
  3. Fransa
  4. Paris

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