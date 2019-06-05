69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kongrede Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil ediyor. Açıklamada, Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı'nın dün yapıldığı ve başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa futbolunun gündemindeki konuların değerlendirildiği kaydedildi.

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