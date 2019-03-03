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68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"

Gaziantep’te yaşayan 68 yaşındaki Cemile Demirhan hayatı boyunca kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor.

03 Mart 2019 Pazar 22:45
68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"

Gaziantep’te yaşayan Cemile Demirhan hayatı boyunca çıkaramadığı kimliği nedeniyle zor bir hayat sürüyor. Yıllardır hasta olan, safra kesesinde taş bulunan ve böbreklerinde sıkıntı olan yaşlı kadın, kimliği olmadığı için ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. 

Yıllar önce babasının bilinmeyen sebeplerden ötürü kimlik çıkaramadığı 68 yaşındaki Cemile Demirhan, bu sorununu çözmek için yanında kaldığı torunu Abdullah Aka ile hangi kapıya gittiyse boş döndü. En son mahkemeye başvuran ve DNA testi yapması istenen yaşlı kadının bu isteği ise yıllar önce hayatını kaybeden babasının mezarının üzerinden yol geçmesinin ardından mezarın bulunamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

"Nenem 68 yaşında ve resmi kayıtlarda yok"

Nenesinin kendisiyle kaldığını ve yıllardır ona baktıklarını söyleyen torun Abdullah Aka, kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Cemile Demirhan benim nenem. Kendisi 68 yaşında ve kendisi var, yıllardır yanımızda ama resmi kayıtlarda yok. Kayıtlarda olmadığı için de hastanelere götürüp tedavi ettiremiyoruz. Doğumundan beri kimliği yoktu. Ben çıkarmak için iki yıldır uğraşıyorum ama çıkaramadım. Kendisi hasta ve tedavi için hastanelere götürdüğümüz zaman resmi işlem yapamadıkları için tedavi ettiremiyoruz. Ameliyat olması gerekiyor ama bu sebepten ameliyat olamıyor. Safra kesesinde taş var, böbreklerinde de sıkıntı var. Yani ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Bu kadın var ama resmi kayıtlarda yok" dedi.

"Hastaleneler beni almıyor"

Yaşadığı bu sorun nedeniyle tedavi olamayan ve Türkçe bilmeyen yaşlı kadın ise, "Hastaneler beni almıyor. Hastayım ben, safra kesem taş var, böbreklerim iflas etmek üzere, Kimlik çıkarmak için Ankara’ya evrak gönderdim. 6 ay boyunca cevap gelmedi. Benden kemik testi istediler, babamın mezarının açılmasını istediler ama mezarın üzerinden yıllar önce yol geçtiği için mezarı bulamıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına ve Emine Erdoğan’a selam söylüyorum, bana yardım etsinler. Bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat olup ölürsem, cenazemi teslim edemeyeceklerini söyledirler"

Hastanelerin kimliği olamadığı için kendisini ameliyat etmediğini de açıklayan Demirhan, "Ameliyat olmam gerekiyor ama ameliyat sonrası ölmem durumunda resmi kaydım olmadığı için cenazemi kimseye teslim edemeyeceklerini söyleyerek hastaneler bunu kabul etmiyor" diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen mağdur aile kendilerine yaşlı kadının kimliğini çıkartıp, onu tedavi ettireceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:45
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