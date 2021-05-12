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Gündem 679 mahkemede e-Duruşma uygulanıyor
Gündem

679 mahkemede e-Duruşma uygulanıyor

Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:28:00 -
679 mahkemede e-Duruşma uygulanıyor

Adalet Bakanlığınca "Yargı Reformu Stratejisi" kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sistemi, Türkiye genelindeki 679 mahkemede uygulanmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Duruşma sistemi, Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma hazır hale geldi.

Uygulama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilirken, emek ve zaman tasarrufuyla da yargılamalarda kolaylık sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

e-Duruşma sistemiyle 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede uygulanan e-Duruşma mahkemesi 679'a ulaştı.

Ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanmaya başlanan e-Duruşma sistemiyle bugüne kadar 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığınca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibarıyla 1800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "e-Duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

KAYNAK: AA

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