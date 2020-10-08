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Dünya 67 milyon yıllık dinozor iskeletine dudak uçuklatan para
Dünya

67 milyon yıllık dinozor iskeletine dudak uçuklatan para

67 milyon yıllık dinozor iskeleti ABD'nin New York şehrinde bir açık artırmada 31.85 milyon dolara alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:04:00 -

ABD'nin New York şehrindeki Christie's müzayede evinde "Stan" adındaki 67 milyon yıllık T-rex iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı. Dinozor iskeletinin şu ana kadar satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 11 metre 27 santimetre uzunluğundaki dinozor iskeletini alan kişinin ismi açıklanmazken, alıcının telefonla teklif veren bir şirket olduğu duyuruldu.

Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde yıllardır sergilenen dinozor iskeletinin 188 kemiği, bozulmamış kafası ve 11 santimden uzun dişleri ile şimdiye kadar bulunmuş eksiksiz en büyük T-rex fosillerinden biri olduğu ifade edildi.

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