67 akımı nedir? Google niye sallanıyor?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’da yaşanan sıra dışı bir detay, milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Arama çubuğuna “67” ya da “Do a barrel roll” yazan kullanıcılar, ekranın aniden sallandığını fark edince şaşkınlık yaşadı. İlk bakışta teknik bir hata gibi görünen bu durumun, aslında bilinçli olarak eklenmiş gizli bir özellik olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Google’da 67 yazınca neden ekran sallanıyor?

Google’a yalnızca “67” yazıldığında arama sayfasının ritmik şekilde titremesi, arama motorunun gizli eğlenceli özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu etki, Google’ın zaman zaman kullanıcılarına sunduğu “Easter Egg” olarak adlandırılan sürpriz animasyonlardan biri. Görüntüde oluşan sallanma, rastlantısal bir arıza değil; bilinçli olarak tasarlanmış bir animasyon.

67 akımı sosyal medyada nasıl ortaya çıktı?

Google’daki sallanma efektinin, sosyal medyada viral hale gelen “6-7” akımıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu akım, rapçi Skrilla’nın “Doot Doot (6 7)” adlı şarkısı eşliğinde yapılan ve ellerin ritmik biçimde yukarı-aşağı hareket ettirildiği dansla popülerlik kazandı. Google’daki ekran titremesinin de bu dansın ritmik el hareketlerini taklit eden bir görsel efekt olduğu ifade ediliyor.

“Do a barrel roll” detayı ne anlama geliyor?

Google’da benzer bir etkiyi tetikleyen bir diğer ifade ise “Do a barrel roll” komutu. Bu ifade, video oyunları tarihinin unutulmaz yapımlarından Star Fox 64’te geçen ünlü bir talimata dayanıyor. Oyunda bu komut verildiğinde, karakterin kullandığı uçak kendi etrafında dönerek akrobatik bir manevra yapıyor. Google mühendislerinin bu nostaljik göndermeyi arama motoruna gizli bir özellik olarak eklediği biliniyor.