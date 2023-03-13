66 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde 66 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 66 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin "şok ev" diye tabir edilen yerlerde barındırıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.
Bu kapsamda, ilçe merkezinde bulunan adreste yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği saptanan Afganistan uyruklu 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan S.K. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Yerel
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