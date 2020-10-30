6,6 büyüklüğündeki İzmir depremine canlı yayında yakalandılar
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan konuklar büyük korku yaşadı.
Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük korku yaşadı.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi.
İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı.
Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.