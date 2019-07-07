658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya’ya gidecek.
658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu.07 Temmuz 2019 Pazar 16:04
658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya’ya gidecek.
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