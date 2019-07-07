658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya’ya gidecek. 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu.

658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer Antalya’ya gidecek.

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