658 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) gerçekleştirilen “Ankara 365 Medya Buluşmaları” toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yerlikaya, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, görevi üstlendiği ilk gün, “85 milyon vatandaşı huzur ve güven içinde yaşatmanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri” olduğunu söylediğini hatırlattı.

“Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi”

Yerlikaya, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlatarak, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti. Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi. Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, “Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Yerlikaya, 2016’nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.

“1595 kişi FETÖ’den tutuklandı”

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleriyle “Su uyur, FETÖ ve FETÖ vari örgütler uyumaz” mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi. Yerlikaya, FETÖ ile kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “Bakın, 5 bin 543 operasyonda 1595 tutuklu. Hakeza, DEAŞ da bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ’la ilgili başından bugüne en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bakın, 1607 operasyon ve tutuklama 903” diye konuştu.