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652 litre sahte rakı ele geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 10:49
652 litre sahte rakı ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik kent merkezindeki Fuat Morel ve Alsancak mahallelerindeki 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda toplam 652 litre sahte rakı, 6 litre şarap, 100 boş içki şişesi, 50 pet şişe ele geçiren polis, şüpheliler Y.Y. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarılan 2 kişiden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:49
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