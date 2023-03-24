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Yaşam 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Ecel onu öyle bir yerde buldu ki!
Yaşam

65 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Ecel onu öyle bir yerde buldu ki!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 22:12:00 -
65 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Ecel onu öyle bir yerde buldu ki!

Muğla'da bir vatandaş, katıldığı cenaze töreni sırasında hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde katıldığı cenazenin defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştirirken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Ali Saltan hayatını kaybetti.

Olay, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığı'na defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan, cenazeye katıldı. İhtiyaroğlu’nun defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştiren Ali Saltan, bir anda kalp krizi geçirerek mezara yığıldı. Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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