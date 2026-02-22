65 yaşa müjde: Yönetmelik değişti, doğalgaz abonelerine yeni haklar verildi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz tüketicilerini yakından ilgilendiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. 2026 yılı için 4 bin 135 TL olarak belirlenen güvence bedeli yükü, dar gelirli ve yaşlı vatandaşların üzerinden kaldırıldı. Yeni düzenleme sadece muafiyetleri değil, aynı zamanda ödeme süreçlerindeki bürokrasiyi ve mali yükü de ciddi oranda azaltıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE MUAFİYET VE KREDİ KARTINA 6 TAKSİT

Yeni yönetmeliğin en büyük müjdesi 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine geldi. Muhtaç aylığı alan veya sosyal yardım hak sahibi olan bu vatandaşlardan artık güvence bedeli talep edilmeyecek. Ayrıca yaklaşık 9 bin 755 TL'yi bulan ilk bağlantı bedeli, tüm aboneler için 3 taksitten 6 taksite çıkarıldı. Vatandaşlar bu ödemeyi kredi kartıyla, vade farksız bir şekilde 6 eşit parçaya bölerek rahatça yapabilecekler.

TAŞINANLARA KOLAYLIK VE BİLDİRİMSİZ KESİNTİYE SON

Aynı dağıtım bölgesi içinde taşınan aboneler için "yeniden güvence bedeli" çilesi sona erdi. Mevcut aboneliği olanlar, yeni adreslerine geçtiklerinde tekrar bu bedeli ödemeyecekler. Ayrıca tüketici haklarını koruyan bir diğer maddeyle, borcundan dolayı gaz kesme işlemlerine çekidüzen verildi. Dağıtım şirketleri, aboneye SMS veya e-posta gibi yöntemlerden en az ikisiyle 3 iş günü önceden haber vermeden gaz kesme işlemi yapamayacak.

ABONELİK SÜREÇLERİNDE HIZ VE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Abonelik sözleşmesi imzalandıktan sonra gaz açma süresi 4 iş günüyle sınırlandırıldı. Eğer fatura okuma süresi şirketten kaynaklı gecikirse, vatandaşa vade farksız 4 taksit imkanı tanınacak. Faturaların son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilmesi zorunlu hale getirilirken, ödeme süreleri de tüketicinin lehine esnetildi. Bu adımlarla, enerji sektöründe hem hız hem de vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı hedefleniyor.