  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan Akit TV’de önemli açıklamalar Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İbadethaneler denetim, kimlik baskı altında! Çinlileştirme Politikası Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor! Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Ekonomi 65 yaşa müjde: Yönetmelik değişti, doğalgaz abonelerine yeni haklar verildi!
Ekonomi

65 yaşa müjde: Yönetmelik değişti, doğalgaz abonelerine yeni haklar verildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
65 yaşa müjde: Yönetmelik değişti, doğalgaz abonelerine yeni haklar verildi!

EPDK’nın hazırladığı yeni Doğalgaz Piyasası Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine müjdeli haber gelirken; abonelik bedellerinde taksit sayısı 6’ya çıkarıldı, kredi kartına vade farksız ödeme imkanı getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz tüketicilerini yakından ilgilendiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. 2026 yılı için 4 bin 135 TL olarak belirlenen güvence bedeli yükü, dar gelirli ve yaşlı vatandaşların üzerinden kaldırıldı. Yeni düzenleme sadece muafiyetleri değil, aynı zamanda ödeme süreçlerindeki bürokrasiyi ve mali yükü de ciddi oranda azaltıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE MUAFİYET VE KREDİ KARTINA 6 TAKSİT

Yeni yönetmeliğin en büyük müjdesi 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine geldi. Muhtaç aylığı alan veya sosyal yardım hak sahibi olan bu vatandaşlardan artık güvence bedeli talep edilmeyecek. Ayrıca yaklaşık 9 bin 755 TL'yi bulan ilk bağlantı bedeli, tüm aboneler için 3 taksitten 6 taksite çıkarıldı. Vatandaşlar bu ödemeyi kredi kartıyla, vade farksız bir şekilde 6 eşit parçaya bölerek rahatça yapabilecekler.

TAŞINANLARA KOLAYLIK VE BİLDİRİMSİZ KESİNTİYE SON

Aynı dağıtım bölgesi içinde taşınan aboneler için "yeniden güvence bedeli" çilesi sona erdi. Mevcut aboneliği olanlar, yeni adreslerine geçtiklerinde tekrar bu bedeli ödemeyecekler. Ayrıca tüketici haklarını koruyan bir diğer maddeyle, borcundan dolayı gaz kesme işlemlerine çekidüzen verildi. Dağıtım şirketleri, aboneye SMS veya e-posta gibi yöntemlerden en az ikisiyle 3 iş günü önceden haber vermeden gaz kesme işlemi yapamayacak.

ABONELİK SÜREÇLERİNDE HIZ VE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Abonelik sözleşmesi imzalandıktan sonra gaz açma süresi 4 iş günüyle sınırlandırıldı. Eğer fatura okuma süresi şirketten kaynaklı gecikirse, vatandaşa vade farksız 4 taksit imkanı tanınacak. Faturaların son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilmesi zorunlu hale getirilirken, ödeme süreleri de tüketicinin lehine esnetildi. Bu adımlarla, enerji sektöründe hem hız hem de vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı hedefleniyor.

 

Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?
Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?

Ekonomi

Emeklilere bir maaş ikramiye mi verilecek?

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Çoğu bilmiyor: Emekliye o aktivite yılın her günü ücretsiz!
Çoğu bilmiyor: Emekliye o aktivite yılın her günü ücretsiz!

Aktüel

Çoğu bilmiyor: Emekliye o aktivite yılın her günü ücretsiz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23