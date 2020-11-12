65 yaşa kısıtlamalar gençlere de getirilsin!

Göksel Çağlav Ankara

Son olarak Ankara ve İstanbul’da 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirilirken Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bu kısıtlamaların gençler için de olması gerektiğini söyledi. Eryazğan, “Pandemi başladığından beri 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için çeşitli önlemler alınırken toplumda bu hastalığın yayılmasındaki en büyük faktör olan genç nüfusa kısıtlama henüz getirilmedi. Bizce aynı hassasiyet gençler için de uygulanmalı. Grip aşısı konusunda da ek tedbirler getirilmeli yaşlı nüfusun tamamına grip aşısı uygulanmalı. Ayrıca çalışan nüfusa esnek bir çalışma modeli getirilmesi şart. Büyük illerde toplu taşıma düzenlemeleri de yapılmalı” dedi.