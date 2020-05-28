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Aktüel

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına r

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:32:01 -
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına r
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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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