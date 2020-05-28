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Aktüel

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:31:11 -
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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