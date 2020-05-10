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Aktüel

65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla maaşlarını kendileri çekti

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma iznini başlamasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar emekli maaşlarını kendileri çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:43:48 -
65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla maaşlarını kendileri çekti

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma iznini başlamasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar emekli maaşlarını kendileri çekti.


Covid-19 salgın önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında bugün saat 11:00’de sokağa çıktı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak yürüyüş yapmaya başladı. Evde oturmakta sıkılan yaşlılar kendi maaşlarını çekerek güneşli havada yürümenin keyfini yaşadı. Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka önlerinde sırasında bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafeleri korumaları konusunda uyarılarda bulundu.


Vatandaşlardan Adnan Türkkan, “Allah razı olsun, bize bu dört saatlik izni müsaade ettiler. Evlerimizde kaldık bütün kurallara uyduk. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan’dan, Sağlık Bakanımızdan, İç İşleri Bakanımızdan. Biz de mümkün olduğu kadar, yaklaşık 50 gündür içerideyiz. Virüs konusunda kapanmamıza vesile olundu. Bu 4 saatlik izin mesai saatleri içerisinde olsaydı ihtiyaçlarımızı falan giderirdik. Ama bu gün pazar her taraf kapalı o zaman hem daha iyi olurdu. Daha ilerde yetkililer bunu göz önüne alırlarsa iyi olur” dedi.

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