  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası

Veysel Karani kıssası
için kalan
Aktüel

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların izin saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:20:13 -
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların izin saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.00-18.00 olarak değiştiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12.00- 18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı