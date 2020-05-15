65 yaş ve üstüne kapıda vergi ödeme kolaylığı

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için kapıda vergi ödeme hizmetine başladı. Hafta içi mesai saatlerinde yapılacak uygulamaya göre Emlak ve Çevre Temizlik vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar, belediyenin 477 20 00 numaralı telefonundan randevu alarak, kapıda ödeme yapabilecek.

Son ödeme tarihi 1 Haziran olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksit ödemeleri için Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kolaylık sağladı. Başlatılan uygulamaya göre belediyeye telefonla ulaşacak vatandaşların evlerine gidecek görevliler kapıda tahsilat yapacak. Ödemeler, nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar belediyenin 477 20 00 telefon numarasından randevu alabilecek.

Önceki hizmetler devam ediyor

Evlerinden çıkamayan vatandaşa kolaylık sağlayan bu hizmetin yanı sıra ödemeler 7/24 Bayraklı Belediyesi mobil uygulama, www.bayrakli.bel.tr internet adresi ile Denizbank ve Halk Bank internet bankacılığı ile şube ve ATM’lerinden de yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar 08.30-16.30 saatleri arasında da, belediyenin ana hizmet binası, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Manavkuyu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 65/A adresindeki Bayraklı/BAYBEL A.Ş.’de hizmet veren veznelerden de ödeme yapabilecek. Ödemeler, Vakıfbank Bayraklı Şubesi IBAN numarası TR520001500158007294548871 ve PTT şubelerinden Bayraklı Belediyesi posta çeki hesap numarası 5884112 yoluyla da gerçekleştirilebilecek. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Haziran’da sona erecek.