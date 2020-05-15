  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

65 yaş ve üstüne kapıda vergi ödeme kolaylığı

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için kapıda vergi ödeme hizmetine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:14:58 -
65 yaş ve üstüne kapıda vergi ödeme kolaylığı

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için kapıda vergi ödeme hizmetine başladı. Hafta içi mesai saatlerinde yapılacak uygulamaya göre Emlak ve Çevre Temizlik vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar, belediyenin 477 20 00 numaralı telefonundan randevu alarak, kapıda ödeme yapabilecek.


Son ödeme tarihi 1 Haziran olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksit ödemeleri için Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kolaylık sağladı. Başlatılan uygulamaya göre belediyeye telefonla ulaşacak vatandaşların evlerine gidecek görevliler kapıda tahsilat yapacak. Ödemeler, nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar belediyenin 477 20 00 telefon numarasından randevu alabilecek.



Önceki hizmetler devam ediyor


Evlerinden çıkamayan vatandaşa kolaylık sağlayan bu hizmetin yanı sıra ödemeler 7/24 Bayraklı Belediyesi mobil uygulama, www.bayrakli.bel.tr internet adresi ile Denizbank ve Halk Bank internet bankacılığı ile şube ve ATM’lerinden de yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar 08.30-16.30 saatleri arasında da, belediyenin ana hizmet binası, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Manavkuyu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No 65/A adresindeki Bayraklı/BAYBEL A.Ş.’de hizmet veren veznelerden de ödeme yapabilecek. Ödemeler, Vakıfbank Bayraklı Şubesi IBAN numarası TR520001500158007294548871 ve PTT şubelerinden Bayraklı Belediyesi posta çeki hesap numarası 5884112 yoluyla da gerçekleştirilebilecek. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Haziran’da sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı