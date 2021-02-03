65 yaş ve üstü sokağa kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkar?

Çin’in ürettiği korona aşılarından 10 milyon doz aşı Türkiye’ye getirildi. Korona aşıları açıklanan takvim çerçevesinde uygulanmaya devem ediliyor. 2 Şubat itibariyle aşılananların sayısı 2.5 milyona yaklaştı. Tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor. Hükümette yapılan hesaplamalara göre, ikinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının, hazırlanıp kitlelere uygulanmaya başlaması için en kısa olasılıkla 15 gün gerekecek. Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

65 yaş ve üstü sokağa kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Aşılama çalışmaları başladığından beri 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.

Kısıtlamalar ne zaman kalkar?

Kısıtlamaların esnetilmesi tartışılırken, vaka sayısı kadar aşılanma oranlarının da dikkate alınması istendi. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişi, Mart’ın ilk haftasına kadar aşılanırsa gevşeme kararları daha kolay alınacak. Kısıtlamaların kaldırılmasının ilk adımı 15 Şubat itibariyle köy okullarının 1 Mart itibariyle de 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması olarak görüldü. Korona vakalarının seyrine göre ileriki süreçlerde de hem diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlaması hem de kısıtlamalarda bazı esnetilmelerin olması söz konusu olacağı bekleniyor.