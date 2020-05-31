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Aktüel

65 yaş ve üstü 8 saat sokakta

65 yaş ve üstüne 14.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:22:56 -
65 yaş ve üstü 8 saat sokakta

65 yaş ve üstüne 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasının ardından Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.


Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması bugün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında kaldırıldı. Yasağın kalkmasının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar Kocaeli’de cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.


Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederken, polis ekipleri ise vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklarda hem devriye atıyor hem de sosyal mesafeye karşı uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların izni saat 20.00 itibariyle sona erecek.

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