  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş yasakları bitti mi?
Yaşam

65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş yasakları bitti mi?

65 yaş sokağa çıkma yasakları ne zaman son? Koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma ve toplu taşıma kullanma kısıtlamaları sürüyor. Bu yaş grubuna aşı uygulanmaya 15 Şubat’ta başladı. Peki, 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlamaları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:22:00 -
65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş yasakları bitti mi?

65 yaş üstü yasaklarının kaldırılacağı şehirler | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Uygulanan kısıtlamalardan biri de 65 yaş üstünün 10.00-13.00 saatleri dışında sokağa çıkmaması yönünde. Ayrıca 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanması da yasak. Ancak aşı çalışmaları sebebiyle bazı illerde 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanmasına izin veriliyor. 12 Şubat’tan itibaren 65 yaş üstü bireyler ve 65 yaş üstü kişilerin 60 yaş üstü eşleri aşılanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 65 yaş yasakları 1 Mart’ta bitecek mi?

65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş yasakları bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Aşının koruyuculuğu ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başlıyor. Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez " diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Denizli'den kahreden haber
Gündem

Denizli'den kahreden haber

Denizli'deki Honaz Dağı Milli Parkı'nın girişindeki restoranda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi
Teknoloji

Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi

Rus silah üretcisi Kalaşnikov tarafından AK-47'nin yeni versiyonu AK-19 saldırı tüfeği, ilk kez yurtdışında Abu Dabi'deki fuarda tanıttı...
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği
Teknoloji

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği

Meteksan Savunma ile ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, Batı'nın şımarık çocuğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay