65 yaş üstü yasaklarının kaldırılacağı şehirler | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Uygulanan kısıtlamalardan biri de 65 yaş üstünün 10.00-13.00 saatleri dışında sokağa çıkmaması yönünde. Ayrıca 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanması da yasak. Ancak aşı çalışmaları sebebiyle bazı illerde 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanmasına izin veriliyor. 12 Şubat’tan itibaren 65 yaş üstü bireyler ve 65 yaş üstü kişilerin 60 yaş üstü eşleri aşılanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 65 yaş yasakları 1 Mart’ta bitecek mi?

65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş yasakları bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Aşının koruyuculuğu ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başlıyor. Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez " diye konuştu.