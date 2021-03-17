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Yaşam 65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Yaşam

65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti? Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü için uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Milyonlarca kişi 65 yaş üstü yasaklarının hangi illerde kaldırıldığını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasakları kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:15:00 -
65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Bu sebeple bazı yasaklar illere göre kaldırıldı. Vatandaşlar 65 yaş üstü yasaklarının hangi illerde kaldırıldığını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasaları nerelerde kaldırıldı?

65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü yasaklarının nerede kaldırıldığı merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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