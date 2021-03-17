Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Bu sebeple bazı yasaklar illere göre kaldırıldı. Vatandaşlar 65 yaş üstü yasaklarının hangi illerde kaldırıldığını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasaları nerelerde kaldırıldı?

65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü yasaklarının nerede kaldırıldığı merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon