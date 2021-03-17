65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti? Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü için uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Milyonlarca kişi 65 yaş üstü yasaklarının hangi illerde kaldırıldığını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasakları kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Bu sebeple bazı yasaklar illere göre kaldırıldı. Vatandaşlar 65 yaş üstü yasaklarının hangi illerde kaldırıldığını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasaları nerelerde kaldırıldı?
65 yaş üstü yasakları ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
65 yaş üstü yasaklarının nerede kaldırıldığı merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon